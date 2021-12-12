Это будет невероятное сражение! Камбосос ждет встречи с Ломаченко

Камбосос готовится к встрече к Ломаченко / Фото: Getty Images

Победа Василия Ломаченко над Ричардом Комми открывает окно возможностей перед украинцем в борьбе за чемпионские титулы. Вполне возможно, что уже в следующей схватке мы увидим соперником Ломы абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа.

По крайней мере австралиец уже прямым текстом намекнул на будущий бой.

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"Великолепное выступление Ломаченко, которое ставит его в один уровень с Хэйни, Танком и Райаном, даже после его поражения от Теофимо Лопеса. Респект Комми, ты воин и крепок, как гвоздь. С нетерпением жду сражения с одним из этих боксеров в 2022 году", – написал после победы украинца в своем Twitter Камбосос.

Как мы видим, австралиец плавает в лучах своей славы и уже именует себя Императором. Что ж, теперь появился опасный претендент на этот трон.

Буквально накануне поединка Камбосос сделал заявление, что даст шанс для Ломы побороться за титулы. Теперь ему не отвертеться.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко победил Ричарда Комми судейским решением, хотя был близок к досрочной победе, но не стал добивать соперника.