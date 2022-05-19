Это будет фурор. Усик сделает важное обращение в реванше с Джошуа

Александр Усик обратится к миру во время боя с Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти два месяца остается до мегафайта, в котором украинец Александр Усик проведет защиту чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO с Энтони Джошуа.

Этот поединок будут смотреть миллионы зрителей по всему миру. Такой уникальной возможностью должен воспользоваться Александр Усик, чтобы привлечь внимание к помощи Украине в борьбе с российскими агрессорами. Так считает промоутер украинца Александр Красюк.

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"Заявление, которое он может сделать на публику – экстраординарный шанс, его нельзя упустить и остаться в стороне от такой возможности обратиться ко всему миру. Нужно заявить, что нам нужно объединиться вокруг Украины, остановить войну и позволить всем украинцам вернуться домой целыми и невредимыми. Он выйдет драться не для себя. Он выйдет не за славу или известность. Точнее, он не просто дерется за свое личное наследие, а за всю страну. За весь демократический мир", – цитирует Красюка vringe.com.

Александр Усик и Александр Красюк

Отметим, что реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего бой состоится на Ближнем Востоке.

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Ранее Виталий Кличко сообщил, что большую часть гонорара от боя Александр Усик перечислит в поддержку украинской армии.