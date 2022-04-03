Эта победа для Украины. Новиков стал сильнейшим человеком Европы

Алексей Новиков активно поддерживает украинскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

В английском Лидсе завершился турнир Europe’s Strongest Man. Победителем соревнований стал украинский силач Алексей Новиков. Наш спортсмен впервые в своей карьере завоевал титул сильнейшего человека Европы.

В общем зачете Новиков набрал 52 балла, что позволило ему выиграть турнир. Второе место занял представитель Шотландии Люк Столтмен, у которого оказалось на четыре балла меньше, чем у победителя.

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Тройку сильнейших замкнул грузинский силач Константин Джанашиа. Всего 1,5 балла до подиума не хватило второму украинцу – Павлу Кордияку, который занял 4-е место.

"Мы победим! Мы сильнейшие! Запомните это. Не буду ничего плохого публично говорить... Мы выиграем, и мы будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо, я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина – лучшая страна. Я не хочу жить ни в какой другой. Слава Украине!", – цитирует Новикова Суспильне.Спорт.

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После церемонии награждения Новиков попросил трибуны почтить память о погибших в Украине минутой молчания.

Напомним, в 2020 году Новиков стал самым сильным человеком планеты. 26-летний атлет четыре раза подряд (2016-2019) получал титул "Самого сильного человека Украины".