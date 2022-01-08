Эстафеты на Кубке мира по биатлону в Оберхофе: во сколько и где смотреть гонки

На Кубке мира в Оберхофе состоятся микстовые гонки / Фото: Getty Images

В программу второго соревновательного дня на Кубке мира по биатлону 2021/22 вошли две смешанные эстафеты: классическая, в которой четыре этапа бегут четыре разных биатлониста, и одиночная, где два участника поочередно бегут четыре этапа.

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В прямом эфире гонки покажут UA:Перший и Евроспорт.

Первой пройдет классическая эстафета. Сборная Украины получила седьмой стартовый номер и начнет гонку в третьем ряду. Начало гонки – 13:15 по киевскому времени.

Старт-лист смешанной эстафеты:

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7-1. Артем Прима

7-2. Дмитрий Пидручный

7-3. Валя Семеренко

7-4. Юлия Джима

Одиночный микст стартует в 15:45 по киевскому времени.

Старт-лист одиночной смешанной эстафеты:

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8-1. Артем Тищенко

8-2. Дарья Блашко

Напомним, в первый день Кубка мира в Оберхофе состоялись две спринтерские гонки для мужчин и женщин.

В мужском спринте лучший результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который финишировал на 19-м месте.

Богдан Цымбал был лучшим в составе сборной Украины в Оберхофе / Фото: Getty Images

А в женском спринте порадовала своим выступлением Валя Семеренко, занявшая 13-е место.