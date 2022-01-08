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Эстафеты на Кубке мира по биатлону в Оберхофе: во сколько и где смотреть гонки

Сергей Шаховец
8 января, 08:41
Сегодня в программе пятого этапа Кубка мира по биатлону состоятся смешанная и одиночная смешанная эстафеты

На Кубке мира в Оберхофе состоятся микстовые гонки / Фото: Getty Images

В программу второго соревновательного дня на Кубке мира по биатлону 2021/22 вошли две смешанные эстафеты: классическая, в которой четыре этапа бегут четыре разных биатлониста, и одиночная, где два участника поочередно бегут четыре этапа.

Где смотреть.

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В прямом эфире гонки покажут UA:Перший и Евроспорт.

Первой пройдет классическая эстафета. Сборная Украины получила седьмой стартовый номер и начнет гонку в третьем ряду. Начало гонки – 13:15 по киевскому времени.

Старт-лист смешанной эстафеты:

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  • 7-1. Артем Прима
  • 7-2. Дмитрий Пидручный
  • 7-3. Валя Семеренко
  • 7-4. Юлия Джима

Одиночный микст стартует в 15:45 по киевскому времени.

Старт-лист одиночной смешанной эстафеты:

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  • 8-1. Артем Тищенко
  • 8-2. Дарья Блашко

Напомним, в первый день Кубка мира в Оберхофе состоялись две спринтерские гонки для мужчин и женщин.

В мужском спринте лучший результат среди украинцев показал Богдан Цымбал, который финишировал на 19-м месте.

Богдан Цымбал был лучшим в составе сборной Украины в Оберхофе / Фото: Getty Images

А в женском спринте порадовала своим выступлением Валя Семеренко, занявшая 13-е место.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images