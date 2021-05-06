"Если я уйду, будущее у Шахтера есть": заявление Каштру после матча с Минаем

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру во время послематчевой пресс-конференции после матча с Минаем не стал говорить о своем будущем в донецком клубе, отметив, что даже без него у "горняков" будет успешное будущее.
Читайте также: Что случилось перед матчем Минай – Шахтер. Разбираем скандал года в украинском футболе
"Меня интересует прежде всего то, что, если я уйду из этого клуба, будущее у Шахтера есть. Фундамент по крайней мере построен. Если мы посмотрим на все то, что мы сделали… Сегодня, например, играли Судаков, Маркос Антонио, Тете, Вьюнник. Средний возраст ребят был 19,8 года. Шахтер помимо победы следует своему проекту", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.
Португальский наставник отметил успешное выступление команды в Лиге чемпионов, где был дважды бит мадридский Реал, а позади Шахтера остался будущий чемпион Италии Интер. Также он вспомнил, что в прошлом сезоне "горняки" стали чемпионами с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка, а ведь еще был полуфинал Лиги Европы.
"С большим количеством молодых ребят: смена поколений в команде – это все непросто. Много случаев COVID-19, много инфицированных игроков, много травм. Тем не менее даже так мы выжили. Доволен своей работой и доволен теми футболистами, которые у меня были в течение этих двух сезонов. Доволен тем, что ребята сделали. Несмотря на то, что в футболе мы не всегда добиваемся наших целей, если говорить глобально, среднее, что мы сделали за эти два сезона – это хорошо. Не забывая проект молодых игроков Шахтера – он выполнен. Будущее у Шахтера есть. Я надеюсь, что все будут очень счастливы в Шахтере и смогут продолжать работать по тому же проекту, который идеализировал наш господин президент. И он будет очень успешным", – добавил тренер.
Новости на эту же тему:Что случилось перед матчем Минай – Шахтер. Разбираем скандал года в украинском футболе Президент Шахтера: Будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать трофеи Капитан Динамо отгулял 30-летие: флирт Монатика с женой Сидорчука и "Белый лебедь" от Кривцова Легенда 33! Сиденья Олимпийского стали оранжевыми в честь многолетнего капитана Шахтера