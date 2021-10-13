15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Если Петраков идет против своего игрока – он обязан побеждать". В России назвали виновника ничьей во Львове

Сергей Шаховец
13 октября, 10:36
В решающем поединке за путевку в плей-офф сборная Украины упустила победу в игре с Боснией (1:1). Ключевым моментом эксперты считают замену "десятки" Шапаренко на классического опорника Сидорчука

Украина vc Босния и Герцеговина / Фото: Коллаж: Сегодня

Своим мнением о результате матча во Львове между сборными Украины и Боснии поделился в своем телеграм-канале известный российский комментатор Алексей Андронов.

Читайте также: Это ужас! Игрок сборной Украины назвал причину фиаско во Львове

Реклама

Футбольный эксперт уверен, что причины неудачи во Львове стоит искать в конфликте наставника национальной команды Александра Петракова с футболистом Аталанты Русланом Малиновским.

"Я полагаю, тренер сборной Украины Петраков получил то, что хотел. И еще получит. Если ты тренер национальной сборной и идешь all-in против своего же игрока – ты обязан побеждать.

Никаких других вариантов – нет.

Украинцы первыми открыли счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Черчесов не брал Денисова. Куда менее однозначного кандидата, чем Малиновский. И все равно меч был занесен.

Ты имеешь право на собственное мнение. Но только при одном условии – ты побеждаешь.

Эме Жаке выиграл ЧМ без Кантона и Жинола. А Йогги Лев без Хуммельса и Мюллера едва не положил команду в гроб...", – написал Андронов.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Реклама

Добавим, что сам Александр Петраков в эфире программы Головна команда сетовал на отсутствии в составе сборной Украины креативного полузащитника, но при этом на октябрьские матчи не вызвал Руслана Малиновского – лучшего распасовщика Серии А в минувшем сезоне.

Малиновский снова феерит в составе Аталанты / Фото: Reuters

Отметим, что после матча во Львове сборная Украины удержалась на втором месте группы D, имея в своем активе 9 очков после семи сыгранных поединков. Теперь нашей команде нужно обязательно побеждать на выезде Боснию и надеяться на благоприятные результаты конкурентов – Финляндии и Боснии.

Реклама

Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы.

Реклама