Если бы вместо Зеленского был Порошенко? Петровский "Папа" высказался о войне

Александр Поворознюк сравнил Порошенко и Зеленского

Война объединила украинцев вокруг борьбы за свою страну и отбросила в небытие прошлые разборки. Одним из факторов отважной борьбы украинцев называют жесткую позицию президента страны Владимира Зеленского.

Глава государства не останавливает борьбу против атак фашистов на своем фронте и не думает капитулировать, за что получает признание от многих граждан. Большим поклонником Зеленского стал президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк.

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Петровский "Папа", как его называют в родном селе, в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" объяснил, почему восторгается действиями "гаранта", а также сравнил его с предшественником Петром Порошенко.

"Рыба всегда гниет с головы. Все смотрят на руководителя. Тут дело не в войне. Все ждали, что сделает и скажет Зеленский. А он реально показал, что он чувак с яйцами. Он реально показал, что может. Если не было бы Зеленского и будь Порошенко на его месте, я уверен, что уже б давно Украину слили и не было бы такой нации. Я уверен в этом. Никто бы так не поступил, как Зеленский. Вся заслуга в нем, это он показал свою гражданскую позицию. А нам нужно уже равняться на него, нужно прислушиваться к нему. Он хочет мира. Каким путем это будет достигнуто – неважно, но это будет. Он не сдает и не сливает свои территории, это очень большой плюс".

Ранее на слова Поворознюка записали рэп про Зеленского. Хит "Вова, е*ашь их, бл*дь" набрал популярность в YouTube, собрав десятки тысяч лайков.