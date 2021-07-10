Эшли Барти со слезами выиграла Уимблдон и два миллиона евро

Первая ракетка мира из Австралии в трех сетах одолела чешку Каролину Пшишкову, впервые в своей карьере став победительницей травяного мэйджора

Первая ракетка мира Эшли Барти / Фото: Reuters

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

После победного розыгрыша Барти не совладала с эмоциями, разрыдавшись прямо на корте.

Барти семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Плишкова подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

Для 25-летней Барти этот титул стал 12-м в карьере, четвертым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах "Большого шлема" после "Ролан Гаррос"-2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвертый круг в 2019 году.

За эту лондонскую победу Барти получит 1 979 979 евро призовых, заработок Плишковой составил 1 048 224 евро.

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Добавим, что Барти стала первой австралийкой за 41 год, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде. До Эшли это удалось ее наставнице Ивонн Гулагонг-Коули, которая добыла титул в Англии в 1971 и 1980 годах.