14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Еще в реанимации и раздражен: как состояние Пеле после удаления опухоли

Александр Трикиша
14 сентября, 08:37
Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Келли Насименто рассказала о состоянии бразильца после операции по удалению опухоли. Девушка надеется, что вскоре он вернется домой

Пеле / Фото: Instagram

В последние годы возраст Пеле дает о себе знать. 80-летний бывший футболист имеет проблемы с почками и предстательной железой, а также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава. В начале сентября ему удалили опухоль.

Читайте также: Пеле просит молиться: смерть в клинике, где прооперировали Короля футбола

"Я хотела поблагодарить вас от всего сердца за все сообщения с поддержкой, которые вы мне прислали.

Он чувствует себя хорошо после операции, у него нет боли и хорошее настроение (раздражает, что он может есть только желе, но будет упорно продолжать!).

Через день или два он переедет из палаты интенсивной терапии в обычную, а затем его выпишут домой.

Он силен и упрям, и при поддержке и заботе блестящей команды докторов и всей любви, энергии и свете, которые посылает мир, он преодолеет все", – написала Келли в Instagram.

Реклама