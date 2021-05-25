Еще один шанс выиграть евротрофей: что из себя представляет Лига конференций

В следующем сезоне стартует третий еврокубок. УЕФА запустила турнир, чтобы у более слабых команд был шанс побороться за трофей, а в награду еще предлагает путевку в группу Лиги Европы

Лига Конференций стала третьим турниром УЕФА

В следующем сезоне стартует новый турнир УЕФА – Лига Конференций. Он станет третьим по значимости соревнованием в Европе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, три европейских турнира пройдут в одном сезоне впервые с сезона 1998/99 годов. Вчера даже был представлен трофей Лиги конференций. Но что из себя представляет сам турнир?

Читайте также: Кто вышел в еврокубки в ТОП-чемпионатах: список всех участников

Что такое Лига Конференции

О создании нового турнира УЕФА объявил в 2018 году. Главная изюминка турнира в том, что победитель соревнования выйдет в групповой этап Лиги Европы в следующем сезоне, если он еще не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.

В УЕФА утверждают, что новый турнир позволит большему количеству игроков выступить в еврокубках и подстегнет развитие их футбольной карьеры, а клубам даст дополнительный шанс побороться за европейский трофей.

Кто сыграет в турнире

В турнире примут участие 184 команды из 55 ассоциаций. В отличие от двух других соревнований, в Лиге конференций больше внимания уделяется странам с более низким рейтингом УЕФА. Пять ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция) получают одно место. Те, кто находится ниже, получают от двух до трех мест.

Лихтенштейн (31-е место) – исключение. Все семь команд в Лихтенштейне играют в рамках швейцарской системы лиг, поэтому в квалификацию входят только победители Кубка Лихтенштейна.

Украина получила два места в Лиге конференций. Наши представители будут стартовать в турнире с квалификации – Ворскла начнет борьбу со второго раунда, а Колос стартует с третьего.

Реклама

Ниже показано, как происходит разделение путевок:

Ассоциации с 1-го по 5-е место – одно место;

Ассоциации с 6-го по 16-е место – два места;

Ассоциации с 17-30-х и 32-50-е места – три места;

Ассоциации с 51-55-го места – два места.

Какой формат

Турнир стартует с отборочных раундов, а в начале августа состоится раунд плей-офф. В раунде плей-офф примут участие 44 команды, в том числе восемь команд, выбывших из третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбу вступают команды из ТОП-чемпионатов: Тоттенхэм, Вильярреал (если не выиграет Лигу Европы), Ренн, Унион, Рома.

Групповой этап начнется в сентябре и будет включать 32 команды, в том числе 10 команд, выбывших из раунда плей-офф Лиги Европы. Если Заря не сможет преодолеть плей-офф Лиги Европы, то команда продолжит евросезон в группе Лиги конференций.

Восемь победителей групп пройдут прямо в стадию плей-офф, в то время как команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, сыграют в предварительном этапе плей-офф. С этого момента соревнования перейдут в традиционный формат на выбывание, а финал состоится 25 мая 2022 года в Тиране.

Смотрите, как играют представители Украины в Лиге конференций: