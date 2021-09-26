Еще один гуляет: Виталий Кличко натравливает Усика на обидчика Владимира

Виталий Кичко поздравил Александра Усика / Фото: Instagram

Победа над Джошуа принесла Усику титулы WBA, WBO, IBF и IBO. От звания абсолютного чемпиона в супертяжелом весе его отделяет всего один поединок. На это намекнул Виталий Кличко после боя.

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"Обратно в Украину все пояса вернул. Один остался гулять, Саня. Один WBC гуляет", – сказал Кличко.

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"Твой, Виталик", – выкрикнул кто-то из толпы.

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Виталий Кличко владел поясом WBC с 2004 по 2005 год, а затем с 2008 по 2013, когда завершил карьеру. После ухода из бокса за Кличко закрепили статус "вечного" чемпиона по версии WBC.

Сейчас же титул WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри. 9 октября он будет защищать пояс от посягательств бывшего обладателя американца Деонтея Уайлдера.

Титулы WBA, WBO, IBF и IBO принадлежали Владимиру Кличко. Украинец потерял титулы после поражения Тайсону Фьюри в 2015 году, а за этим не смог их вернуть в 2017 году, уступив Энтони Джошуа. После этого Кличко-младший завершил карьеру.

Добавим, что Усик стал третьим чемпионом супертяжелого веса среди украинцев. Первыми двумя были браться Кличко.