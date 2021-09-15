Еще круче Динамо: Шахтер стартовал в юношеской Лиге чемпионов с разгромной победы

Шахтер разгромил Шериф в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня вечером Шахтер встретится с Шерифом в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотреть Шериф – Шахтер можно на нашем сайте. А перед этим играли 19-летние.

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"Горняки" открыли счет только ближе к концу первого тайма, в после перерыва мячи посыпались один за другим. Финальный свисток зафиксировал победу команды Оскара Ратулутры со счетом 5:0.

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Первый мяч во встрече на свой счет записал Артем Вехленко, а затем отличались Кирилл Сигеев, Антон Глущенко, Даниил Гончарук и Владислав Погорилый.

Вчера свой матч в юношеской Лиге УЕФА провело киевское Динамо, разгромившее Бенфику 4:0. Отличный старт украинской молодежи в Европе!