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Эриксен очнулся! Датчанин выкарабкивается из лап смерти

12 июня, 20:54

Олег Люлька

Обнадеживающие новости о состоянии футболиста сборной Дании и миланского Интера, у которого произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировано.

Об этом сообщается в официальном твиттере УЕФА. Футболист был доставлен в больницу.

"Кристиан Эриксен очнулся и проходит дальнейшие обследования в Ригшоспиталете", – это уже официальное заявление сборной Дании

Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на поле прямо во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.

Эриксен. Падение

Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Эриксен. Реанимация

Позже Эриксена игроки сборной Дании унесли с поля на носилках за ширмой.

За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Его реанимировали прямо на поле. Уносили с поля футболиста в сознании / Фото: Getty Images

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Кристиан Эриксен

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