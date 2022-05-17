Эмполи – Украина: онлайн-трансляция матча

Сборная Украины сыграет против Эмполи

Сегодня, 17 мая, состоится второй благотворительный матч сборной Украины в рамках подготовки к стыковым поединкам отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова сыграет против итальянского Эмполи.

Поединок пройдет на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи. Начало – в 21:30 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЭМПОЛИ – УКРАИНА

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Из-за войны, которую Россия начала против Украины, сборная не отыграла матч плей-офф отбора на чемпионат мира 24 марта. Именно тогда команда Петракова должна была сыграть с Шотландией, но теперь игру перенесли на 1 июня.

Наставник сборной начал подготовку к играм аж за месяц и уже успел отыграть один поединок. Украинцы сумели одолеть Боруссию Менхенгладбах со счетом 2:1. Дебютными голами отметились Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Теперь же соперником выступит середняк Серии А в лице Эмполи. Команда Андераццоли поднялась прошлым летом в элиту итальянского футбола и сумела сохранить прописку в ней. За тур до финиша "синие" занимают 14 место.

Кто фаворит? По котировкам букмекеров, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.61, тогда как на Эмполи или ничью можно поставить за 4.60.

Где смотреть? Встреча в прямом эфире будет показана на нескольких ресурсах – телеканалы Футбол 1 и Индиго, а также сервис OLL.TV.