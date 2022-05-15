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Элина Свитолина беременна. Первая ракетка Украины сообщила пол ребенка

Сергей Шаховец
15 мая, 13:53
Украинская теннисистка Элина Свитолина ждет первенца. Этой новостью спортсменка поделилась со своими подписчиками в социальной сети

У звездной пары ожидается пополнение в семье / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина порадовала всех любителей спорта важной новостью из личной жизни. Украинка и ее супруг Гаэль Монфис ждут пополнение в семье.

Об этом событии звездная теннисистка сообщила в своем Instagram.

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"С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре", – написала Свитолина.

Отметим, что в последнее время Элина отказалась от участия в теннисных турнирах и поставила карьеру на паузу. Теперь мы знаем, почему.

Напомним, что в прошлом году Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram