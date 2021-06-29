Экзотические красавицы и забавные пузачи: яркие фото фанатов Франции и Швейцарии

Болельщики в Бухаресте стали свидетелями результативного и непредсказуемого матча, в котором чемпионы мира проиграли по пенальти в 1/8 финала Евро-2020

Болельщики на матче Франции и Швейцарии / Фото: Reuters

Чемпионы мира французы сенсационно прекратили борьбу на Евро-2020, проиграв в 1/8 финала по пенальти сборной Швейцарии. После экстра-таймов счет в матче был 3:3. Дело дошло до серии пенальти, где решающий удар смазал Мбаппе. Видео голов и обзор матча Франция – Швейцария есть на нашем сайте.

Читайте также: Много красоток и даже чемпионка мира: яркие фото фанатов матча Испания – Хорватия

Поединок получился крайне нервным для болельщиков обеих команд, но они до последнего верили в победу своих сборных.

Реклама

Не обошлось во время матча и без забега болельщика, которого ловили по всему полю.

Ранее болельщиков Франции просили пропустить матч Евро-2020 в Питере. Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратила внимание на большое количество заразившихся COVID-19 в России и обязательный карантин для фанатов по возвращении домой. Но теперь болельщикам "ле бле" уже никуда не нужно ехать.

А хорватскую сборную приехала поддержать даже серебряный призер Олимпиады-2008, четырехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич.