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Экс-одноклубник Шевченко стал президентом Бенфики

Сергей Шаховец
10 октября, 15:12
Бывший португальский футболист Руй Кошта назначен президентом лиссабонской Бенфики

Экс-одноклубник Шевченко по Милану Руй Кошта стал президентом Бенфики / Фото: Getty Images

Прославленный игрок был избран президентом Бенфики, сообщил официальный сайт "орлов".

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Во время голосования Руй Кошта набрал 84,48% голосов. Португалец стал 34-м президентом в истории клуба и будет возглавлять Бенфику до 2025 года.

Кошта в 2008-м был назначен спортивным директором Бенфики, и с тех пор работал в клубе на этой должности.

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Отметим, что в июле этого года 49-летний португалец был временно назначен президентом лиссабонского клуба, сменив Луиша Филипе Виейру, который был арестован по подозрению в отмывании денег.

Во время своей футбольной карьеры Кошта выступал в Бенфике, Фиорентине и Милане, где был одноклубником Андрея Шевченко.

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Прославленный футболист становился чемпионом Португалии, Италии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Португалии становился вице-чемпионом Европы-2004 и бронзовым медалистом Евро-2000.

Шевченко, Руй Кошта, Сержиньо / Фото: Getty Images

Напомним, что лиссабонская Бенфика – соперник киевского Динамо по Лиге чемпионов. Одним из лидеров команды "орлов" является игрок сборной Украины Роман Яремчук.

Смотрите как играл Руй Кошта в свои лучшие годы:

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