Экс-игрок львовских Карпат отдал жизнь, защищая Украину

Экс-защитник Карпат погиб под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня

Война беспощадно забирает жизни украинских спортсменов. Российская армия продолжает военное наступление на территории Украины. Одна из самых горячих точек фронта – это оборона Харькова. Именно там, при защите граждан нашей страны, свою жизнь отдал украинский футболист Артур Гриценко.

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Артур Гриценко – воспитанник житомирского и львовского футбола. Профессиональную карьеру начал в клубе Львов, после чего попал в структуру Карпат, за которые провел свой единственный поединок в высшей лиге Украины. Затем долгое время выступал в составе разных профессиональных команд в первой и второй украинской лиге. Выступал на позиции защитника.

Артур Гриценко уроженец Новоград-Волынского района. Мэр города уже принес свои соболезнования родным героя:

"Защищая родную землю от российских оккупантов, 22 апреля 2022 года в зоне боевых действий погиб военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, наш земляк, житель с. Натальивка Артур Гриценко. Мэр города, депутатский корпус и исполнительный комитет Новоград-Волынского городского совета выражают соболезнования семье и близким Артура Гриценко. В это скорбное время мы с глубокой печалью разделяем ваше горе и боль утраты." – идется в сообщении Городского совета Новоград-Волынского.

О невосполнимой утрате сообщили в отделении НОК Львовской области:

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"Он был защитником на футбольном поле и защитником на войне."

Напомним, что Харьков продолжает страдать от постоянных обстрелов рашистами, от которых погибают мирные люди.