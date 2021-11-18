Его слова, да Богу в уши: тренер Шахтера назвал, кого не хочет видеть соперником Украины

Роберто Де Дзерби пожелал сборной Украины попасть на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, команда Александра Петракова победила Боснию и Герцеговину (2:0) и вышла в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022. Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби оценил выступление "сине-желтых" и пожелал ей не встречаться на турнирном пути с командой Италии.

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"Я очень рад, что у Украины будет возможность квалифицироваться на чемпионат мира. Футболисты провели грандиозный матч, особенно Степаненко и Матвиенко. Желаю сборной попасть на чемпионат мира и надеюсь, что Италия не встретится с Украиной", – сказал Де Дзерби пресс-службе Шахтера.

Отметим, что помимо Италии сборная Украины может сыграть в плей-офф с Португалией, Швецией, Шотландией или Уэльсом. С Россией "сине-желтые" точно не сыграют.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.

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Напомним, что сразу после выхода сборной Украины в плей-офф наставник команды Александр Петраков заявил, что "сине-желтые" выйдут на ЧМ-2022 независимо от того, кто попадется по жребию.

Однако букмекеры с ним не согласны. По их прогнозам, шансы Украины попасть в финальную часть ЧМ-2022 почти призрачные.

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