Его гол вывел Шахтер в финал Кубка УЕФА. Экс-хавбек "горняков" завершил карьеру

Полуфинал Кубка УЕФА против киевского Динамо стал звездным часом Илсиньо / Фото: Getty Images

Об этом решении 36-летний бразильский футболист объявил на свой странице в Instagram.

"После 21 невероятного года пришло время повесить мои бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было трудным, я полон благодарности за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда. Спасибо фанатам за их непоколебимую поддержку на протяжении многих лет. Всем моим товарищам по команде, которые сражались вместе со мной на поле и стали семьей и друзьями за его пределами. Тренерам и персоналу, которые поверили в меня и дали мне шанс, и, самое главное, моей семье, которая так многим пожертвовала, чтобы позволить мне иметь такую ​​долгую и успешную карьеру, занимаясь любимым делом. Я очень благодарен за время, проведенное на поле, и с нетерпением ожидаю того, что ждет меня в будущем. До скорой встречи, Илсиньо", – написал бразилец.

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Напомним, Илсиньо выступал в составе "горняков" с июля 2007 года (с перерывом) по июнь 2015 года. За Шахтер во всех турнирах провел 176 матчей, забил 22 мяча.

За это время бразилец пять раз становился чемпионом Украины, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны, становился победителем Кубка УЕФА в 2009 году.

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7 мая 2009 года на 89-й минуте второго полуфинального матча Кубка УЕФА между Шахтером и киевским Динамо Илсиньо забил решающий гол, который вывел "горняков" в финал европейского турнира.

Последние пять лет Илсиньо отыграл за океаном в составе Филадельфии Юнион.