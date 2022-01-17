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Его больше нет в Динамо! Луческу выгнал форварда прямо с тренировки

Сергей Шаховец
17 января, 20:28
Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал, чем разозлил наставника "бело-синих" нигерийский форвард Бенито

Бенито пришлось искать новую команду / Фото: Коллаж: Сегодня

Конфликт произошел во время прошлогодних летних сборов киевлян. В одном из эпизодов нигериец опасно сыграл против своего же одноклубника, после чего Луческу отправил форварда восвояси.

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"Когда пришел Луческу, понятное дело, что все хотели проявить себя. Кому-то доставалось.

Луческу все очень уважают. Его слово – закон. Никто не хочет попасть под горячую руку. Он всегда говорит, что на тренировках мы должны беречь друг друга. Потому что на следующий день нам играть.

Мол, проявляйте себя на поле, в игре. А тут нужно друг друга чуть-чуть беречь. Если видишь, что не успеваешь, то лучше убери ногу – пусть он заберет мяч и пойдет. Луческу постоянно нам это говорит, постоянно. Было такое, что искры летели. Это нормально, это футбол", – рассказал защитник киевского Динамо Денис Попов.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

"...Было ли такое, что Луческу останавливал тренировку и кого-то выгонял? По-моему, было на сборах предыдущих, летом. Бенито он выгнал. То, что я помню. Он завелся, опасно прыгнул. И он его, по-моему, выгнал, если я не ошибаюсь.

Могу ошибаться, не помню. Я не тренировался тогда, на видео видел. Потом пацаны рассказывали, что Бенито с ума начал сходить, и он его выгнал", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

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Бенито

Отметим, что нигерийский нападающий Бенито сыграл в составе Динамо всего один матч, а в августе прошлого года руководство "бело-синих" отправило футболиста в аренду в хорватскую Горицу.

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

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