26 декабря 17:00 Онлайн
Манчестер Сити --
Лестер --
26 декабря 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Челси --
27 декабря 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00 Онлайн
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Едва влезли в кадр: Роналду в пижаме показал семейное фото на Рождество

Александр Трикиша
25 декабря, 09:30
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии встретил Рождество в семейном кругу. В гости к футболисту приехала мать, а также братья и сестры

Роналду встретил Рождество с семьей / Фото: Instagram

Футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес и детьми традиционно нарядились в пижаму, а гости были одеты кто в чем.

Читайте также: Это фантастика: Роналду с травмой пробежал все поле за 12 секунд (видео)

Реклама

Под елкой виднеется гора подарков. Один из них – с логотипом Спортинга, первого клуба Роналду.

"От всего сердца желаю всем счастливого Рождества!", – подписал снимок футболист в Instagram.

"Да пребудет в наших сердцах истинный дух Рождества! Рождество – это семья, праздник, обмен привязанностями. С Рождеством всех еще раз!", – поздравила всех с праздником сестра Криштиану Катя Авейру.

Кстати, ранее Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оригинально объявили пол своих будущих детей. Для этого парочка устроила красочную вечеринку, а помогали им старшие дети.