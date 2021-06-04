Едва не затоптали: болельщики напали на Неймара возле отеля

Курьезный инцидент произошел по приезду сборной Бразилии в Порту-Алегри. Болельщики так пытались прорваться к Неймару, что едва не сбили его с ног. А ведь могли и травму нанести!

Фанаты едва не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Приезд звезды пари Сен-Жермен Неймара в расположение сборной Бразилии вызвал истерию у болельщиков. Фанаты набросились на футболиста, когда тот направлялся из автобуса в отель, где базируется национальная команда, и едва не свалили с ног. А перед этим спонсор разорвал контракт с Неймаром после обвинения в сексуальных домогательствах.

Один из фанатов так резко бросился к Неймару, что не удержался на ногах и влетел в футболиста в подкате. Даже тяжело представить, что было бы, если бы он случайно травмировал бразильца.

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Другой болельщик прорвался к футболисту в попытке сделать селфи, несмотря на все потуги охраны оттащить его, а затем радостно поднял руки вверх. Вероятно, заветное фото сделать все же удалось.

Спустя несколько секунд охрана таки убрала болельщиков от Неймара, который в результате атаки остался без обуви. К слову, по виду Неймара было видно, что он был недоволен таким проявлением любви со стороны поклонников.

Ранее мы писали, что в поместье Неймара забрался странный взломщик – его отправили в психушку. В то время, когда бразильский футболист готовился к матчу чемпионата Франции, его навестил сумасшедший и хотел подарить религиозную книгу.