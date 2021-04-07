Единственный способ прокормить семью: девятилетний боксер рвется на ринг

Девятилетний тайский кикбоксер Порнпаттара "Тата" Пичаурай мечтает о возвращении на ринг. Из-за коронавируса он не дрался уже пять месяцев, а это единственный способ заработать деньги для его семьи.

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"Все деньги от бокса, регулярные выплаты и премии – все это идет маме. Я горжусь тем, что работаю боксером и зарабатываю деньги для своей мамы", – рассказал худощавый юный боец Reuters.

/ Фото: REUTERS

Последний бой "Таты" прошел в октябре прошлого года, до того, как из-за второй вспышки COVID-19 в Таиланде были закрыты спортивные мероприятия. Боец не только не проводил бои, но даже не имел возможности тренироваться. Во время вынужденной паузы мальчик помогал маме торговать на улице.

"Обычно он отдает свой доход маме, – сказала 40-летняя мать "Таты", Сурипорн Эймпонг. – Но иногда он просит игрушки после боев".

/ Фото: REUTERS

"Тата" живет со своей матерью и 16-летней сестрой Пумрапи, которая также является боксером национальной молодежной сборной. Семья надеется, что мальчик сможет стать профессиональным бойцом тайского бокса и поможет выбраться из нищеты.

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Детские бои в Таиланде такие же популярные, как и взрослые. По данным Ассоциации профессионального бокса Таиланда, около 300 тысяч боксеров в стране моложе 15 лет. Впрочем, некоторые медицинские эксперты призывают к запрету занятий боксом для несовершеннолетних, утверждая, что это может вызвать задержку роста, долгосрочные неврологические проблемы, повреждение мозга и инвалидность.

/ Фото: REUTERS

Но на данный момент единственное требование для детей-боксеров – согласие родителей. "Я не беспокоюсь о боксе. В детском боксе не так много травм", – считает Сурипорн и добавила, что боксер точно сможет за себя постоять.

В 2018 году "Тата" участвовал в том же турнире, где 13-летний мальчик умер от кровоизлияния в мозг после нокаута на ринге. Сурипорн сказала, что рефери тогда не успел вмешаться.

Исследовательская группа провела сканирование мозга 250 детей-боксеров, некоторые из которых показали обширные повреждения, которые могут повлиять на развитие мозга и уровень интеллекта.

"Бокс приводит к травмам головного мозга, что мы ясно видим у боксеров старшего возраста. Родители, которые полагаются на доход от своих детей в возрасте восьми или девяти лет, должны спросить себя, чего они на самом деле от них требуют", – заявил директор Национального института развития детей и семьи Адисак Плитпонкарнпим.

Некоторые тайские законодатели пытались запретить бокс для лиц младше 12 лет, но законопроект не дошел до парламента и, вероятно, встретил бы сопротивление из-за популярности детских боев и доходов, которые они приносят.

Но Сурипорн уверена, что бокс – это жизнь ее сына. "Я из низших слоев, и у меня просто нет достаточно денег, чтобы выжить, у меня нет сбережений или шикарного дома. Будущее "Таты" за боксом", – сказала она.