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"Эдик, ты опять обос**лся": российские болельщики заклевали своего биатлониста

Сергей Шаховец
15 февраля, 20:34
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завалил стрельбу на последнем этапе эстафеты и лишил команду РОК золотых медалей

Эдуард Латыпов / Фото: Reuters

По ходу сегодняшней мужской эстафеты лидировала команда РОК, но на последней стрельбе Эдуард Латыпов допустил пять промахов, уйдя на два штрафных круга.

Провальная стрельба российского биатлониста отбросила его команду с первого на третье место.

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Тут же его страницу в Instagram атаковали российские болельщики, обвинив спортсмена в провале эстафетной гонки. И слов для этого они не подбирали.

  • "Латыпов просрал золото, Губерниев неистовствует".
  • "Лучше бы ты остался дома".
  • "Эдик, ты опять обосрался".
  • "Как так можно стрелять!?"
  • "Ты лишил всех золота".
  • "Ужасная эстафета. Без тебя было бы лучше".
  • "Латыпов просрал золото!"
  • "Пора признаться, Э.Латыпов целился в Губерниева".

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Отметим, что провал Латыпова не первый в его карьере. На одном из этапов Кубка мира по биатлону россиянин перепутал створ финишных ворот и отправился на новый круг.

Глупая ошибка Латыпова так разгневала комментатора Дмитрия Губерниева, что он обозвал недотепу в прямом эфире "балбесом".

Латыпов рассмешил комментатора Губерниева / Фото: Коллаж: Сегодня

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