Джошуа воспользуется войной для победы над Усиком. Дядя Фьюри дал прогноз на реванш

Все мысли Усика будут о войне в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская военная агрессия против Украины может стать преимуществом Эй-Джея в бою с Александром Усиком. Так считает дядя и бывший тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри – Питер Фьюри.

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Война в Украине будет мешать Усику качественно подготовиться к поединку, и этим воспользуется Эй-Джей.

"Отдаю Джошуа должное. Он показывает, что он боец. Это то, что мы хотим видеть. Ему нужен реванш для его собственной психологии. Может ли он выиграть? Да, может. Я думаю, для него могут быть плюсом все сложности, которые сейчас у Усика. Я видел его интервью, и он выглядел очень подавленным. Вы видели, он был под большим стрессом от войны и всего остального. Поэтому здесь дело в тайминге.

Это может быть правильное время для Джошуа и неправильное для Усика. Потому что когда Усик будет в тренировочном лагере, его голова будет в его стране с его семьей. Его родина сейчас уничтожается. Очень печально видеть то, что происходит там, поэтому это должно возыметь эффект. Он не сможет полностью заблокировать это. Война будет влиять. Джошуа должен поверить в свои собственные умения и выйти в ринг. Это же бой, в конце концов. Нужно перестать слушать всех этих псевдотренеров, которые посыпают его голову звездной пылью: нужно сделать это, нужно сделать то и другое. Все зависит от него. Пара яиц, сильное сердце – и вперед. Потому что если твой бокс дает сбой – закати бой! Вот и все", – цитирует Питера Фьюри vringe.com.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

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Отметим, что сам Александр Усик меньше всего думает о титулах и заоблачных суммах. Он сосредоточен на помощи Украине, куда и собирается направить вырученные средства с будущего поединка.

Напомним, поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может состояться в Саудовской Аравии.