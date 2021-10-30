30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 59’
Шахтер 2
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Джошуа решил сделать из своего сына второго Усика

Олег Люлька
30 октября, 17:33
Британский боксер Энтони Джошуа прибег к весьма неожиданным выводам после того, как на ринге стадиона "Тоттенхэм" проиграл Александру Усику

Джошуа с сыном и Усик / Фото: Reuters, gq.com

Энтони Джошуа до того впечатлил стиль Александра Усика, которому он неожиданно проиграл 25 сентября, что Эй-Джей решил переучить собственного сына и сделать его таким же неудобным для соперников левшой, как украинец.

Слова Энтони Джошуа приводит Fightnews.

Реклама

"Тот же Фьюри знает, как непросто драться с левшами, Отто Валлин доставил ему определенные проблемы, как и Усик мне. Левши – непростые ребята".

"Недавно, боксируя со своим сыном, я задумался над тем, чтобы переставить его в левшу. Если он захочет в будущем боксировать… В боксе не так уж и много левшей, и, как правило, они очень техничны", – сказал Энтони Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что Энтони Джошуа является отцом-одиночкой. Он воспитывает сына Джозефа Бэйли, которого ему в 2015 году родила учительница танцев Николь Осборн.

Реклама