18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Ювентус --
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Джошуа растянул фамилию Усика на 17 букв и приписал ему родство с Кличко

Олег Люлька
18 сентября, 17:28
Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями об украинце Александре Усике, с которым сразится уже 25 сентября

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

В свое время Энтони Джошуа нокаутом на "Уэмбли" отправил на пенсию Владимира Кличко, а теперь сравнил с Кличко-младшим своего предстоящего соперника – Александра Усика.

Уже через неделю, 25 сентября, их ждет бой года на лондонском стадионе "Тоттенхэм".

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"Усик – богобоязненный и очень религиозный человек из рода великих чемпионов, таких как Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко. Он прилагает усилия и добивается результатов", – приводит слова Джошуа Daily Mail.

Александр Усик и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

"Усик страстен и предан своему делу, что делает его уверенным в себе человеком. Ему нравится смеяться и получать удовольствие от своей работы. Я видел многих сумасшедших, но он не такой. Он просто веселый. Ему весело, потому что он знает, что делает", – говорит Джошуа.

Александр Усик / Фото: Instagram

"Кстати, впервые мы с Усиком встретились в Саудовской Аравии в 2019 году после моего реванша с Энди Руисом. Это было 8 декабря – на следующий день после того, как я победил Руиса. Наши отели были расположены напротив друг друга. Утром я прогуливался в направлении его гостиницы, он – моей. Я окликнул его: "Uuuuusssssyyyykkk". Но мы тогда особо не поболтали", – добавил Джошуа.

Александр Усик против Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Чувство, которое Энтони испытывает к Усику перед боем, сам британец назвал "уважением".

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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