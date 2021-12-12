Джошуа, отойди в сторонку! Усику нужно красиво разрисовать Фьюри

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Перед боем Василия Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Журналистов и любителей бокса больше всего интересовал вопрос – когда состоится бой за звание абсолютного чемпиона. Как сказал Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com, он желает сразу сразиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, вместо реванша с Энтони Джошуа.

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Естественно представители СМИ хотели узнать, как Усик со свои ростом 191 см справится с гигантом в 206 см. Но украинец нашел, что ответить журналистам.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

"Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, что я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Получается, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта", – сказал Александр Усик.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Но пока это только желание, ведь у каждого из боксеров есть обязательный претендент.

Цыганский король должен в течение месяца подписать контракт с Диллианом Уайтом на проведение чемпионского боя.

Диллиан Уайт vs Тайсон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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В свою очередь реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Правда есть вероятность, что Джошуа отойдет в сторону за 40 миллионов долларов.