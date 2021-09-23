24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Джокер Усик собрался играть с Джошуа в шахматы. А как же война?

Любомир Луканюк
23 сентября, 19:41
Претендент на чемпионские пояса Александр Усик рассказал каким он видит свой бой против Энтони Джошуа. Боксеры встретятся на футбольном стадионе

Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Александр Усик и Энтони Джошуа впервые встретились лицом к лицу накануне их чемпионского боя. Сегодня боксеры провели в Лондоне пресс-конференцию.

На встречу с журналистами Усик пришел в образе Джокера. Но был настроен позитивно.

"Будет ли между нами война в ринге? Я не несу войну, я несу только свет, это будет только бокс. Каждый из нас будет делать то, что ему выгодно и нужно. Это сначала будут такие шахматы. Дальше будет шах и мат", – цитирует Александра Xsport.

Напомним, что на все вопросы Усик отвечал исключительно на украинском языке.

После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов, а затем пожали друг другу руки.

Читайте также: В бою Усик – Джошуа судьи будут куплены! Шокирующие признание бывшего чемпиона

Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Реклама