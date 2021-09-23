Джокер Усик собрался играть с Джошуа в шахматы. А как же война?

Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Александр Усик и Энтони Джошуа впервые встретились лицом к лицу накануне их чемпионского боя. Сегодня боксеры провели в Лондоне пресс-конференцию.

На встречу с журналистами Усик пришел в образе Джокера. Но был настроен позитивно.

"Будет ли между нами война в ринге? Я не несу войну, я несу только свет, это будет только бокс. Каждый из нас будет делать то, что ему выгодно и нужно. Это сначала будут такие шахматы. Дальше будет шах и мат", – цитирует Александра Xsport.

Напомним, что на все вопросы Усик отвечал исключительно на украинском языке.

После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов, а затем пожали друг другу руки.

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Чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.