Двухметровый наследник Кличко выступит в андеркарде боя Фьюри-Уайлдер

Украинский супертяж Виктор Выхрист проведет следующий поединок 24 июля в Лас-Вегасе с американским бойцом Майклом Маршаллом, в главным событием вечера станет реванш Уайлдера и Фьюри

Виктор Выхрист / Фото: Instagram

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) проведет следующий поединок в андеркарте чемпионского боя за титул WBC между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Ранее Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов.

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Непобедимый двухметровый гигант из Украины Виктор Выхрист, которого называют "наследником братьев Кличко", сразится в США с американским бойцом Майклом Маршаллом (5-1-1, 4 КО). Бой пройдет 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил сам Маршалл.

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В своем последнем поединке "наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка. В марте в Кельне Выхрист победил нокаутом в первом раунде Яцека Пьятека (11-2, 9 КО). Для поляка это было первое поражение, а у Виктора по прозвищу "Кулак" – семь побед в семи встречах. Чемпион Европейских игр-2019 в последнее время живет в Гамбурге.

Выхрист легко нокаутировал Пьятека / Фото: Instagram

Напомним, переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Один из лидеров сборной Украины ушел из любителей полтора года назад. Боссам национальной Федерации бокса это пришлось не по душе, и тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, тот в ответ подал в суд.