Двойник Ломаченко отправил в нокаут легендарного тайца (видео)

Родригес vs Рунгвисаи / Фото: Fightnews

В ночь с 25 на 26 июня на Tech Port Arena в Сан-Антонио (штат Техас) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным событием шоу стал поединок 22-летнего американца Джесси Родригеса, которого из-за стиля сравнивают с Ломаченко, и опытного нокаутера из Таиланда Срисакета Сор Рунгвисаи.

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С первого раунда "американский Ломаченко" захватил инициативу в свои руки. Родригес уверенно контролировал дистанцию и наносил точные удары по таиландскому ветерану.

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В седьмом раунде американец отправил Рунгвисаи в первый нокдаун. Родригес уронил ветерана левым хуком в голову.

В восьмой трехминутке чемпион зажал претендента у канатов и принялся его избивать. Рунгвисаи перестал отвечать на мощнейшие удары Родригеса и рефери остановил бой.

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Джесси Родригес защитил титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), доведя число своих побед до 16 из 16 боев. Причем в 11 поединках "двойник Ломаченко" одержал победу нокаутом.

35-летний Срисакета Сор Рунгвисаи потерпел шестое поражение в своей карьере, при 50-ти победах в 57 боях. Напомним, тайский боксер владел титулом чемпиона WBC во втором наилегчайшем весе в 2013—2014 и 2017—2019.

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