Двери для Кличко всегда открыты: Джошуа с помощью украинца намерен победить Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа назвал троих боксеров, которых хотел бы видеть в своем тренировочном лагере

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO британец Энтони Джошуа рассказал, кого хотел бы видеть в своем тренировочном лагере. Энтони готовится к бою с соотечественником Тайсоном Фьюри, обладателем пояса WBC. Мы писали, что на бой Джошуа и Фьюри не могут найти деньги.

По словам Джошуа, он хотел бы видеть Владимира Кличко, Флойда Мейвезера и Эвандера Холифилда.

"Боксеры должны держаться вместе. Львы – быть вместе со львами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше. Хотел бы видеть в своем лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других", – заявил Джошуа.

Ранее мы рассказывали, как бушует на тренировках Кличко. Украинец в прекрасной форме и мог бы вернуться в ринг. Напомним, что именно после поражения от Джошуа Кличко завершил карьеру.