Две милашки: Кличко поделился старой фотографией

Украинский боксер вспомнил былые времена, опубликовав кадр с собакой из цирка в Мюнхене в 2002 году

/ Фото: Facebook

Ныне 45-летний Владимир Кличко в последнее время наслаждается жизнью вне спорта. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе уделяет время дочери Кайе-Евдокии и ищет новые вызовы. То он показывает, как путешествует в пустыне, а то учится управлять самолетом.

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Сегодня Володя вспомнил молодость и разместил в соцсетях фотографию с собакой. "Две милашки", – подписал Кличко-младший кадр с далматинцем. Также сообщается, что события происходили в Мюнхене в 2002 году, когда боксер посетил цирк "Кроне".

Интересно, что периодически Владимир размещает на своих страницах философские фразы. Последней на данный момент было утверждение:

"Жизнь – длинная цепочка вызовов. Ничего не происходит так, как планировалось".

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