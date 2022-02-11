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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Думала, это лекарство: в России объяснили допинг Валиевой

Павел Василенко
11 февраля, 13:14
В сборной РОК, угодившей в очередной допинговый скандал, попытаются доказать, что запрещенные субстанции в организм фигуристки попали чисто случайно – в составе медицинских препаратов

Камила Валиева - допинг-чемпионка / Фото: Reuters

Ну вот, началось! В России принялись лепить одну за другой отмазки для положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, из-за которой сборную без флага, гимна и названия грозят лишить золота в командном турнире фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

"Я точно не Камила Валиева и не могу встать на место 15-летней девочки, которая с таким столкнулась. Я понимаю, что наверняка она была уверена, что принимает лекарства, понятно, что для нее оно не допинг. Сейчас это все надо доказать и объяснить", – приводит слова олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Госдумы РФ Светланы Журовой Чемпионат.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков попытался снять с себя ответственность за допинг-скандал, заявив: "Очень странным выглядит тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба Валиевой добиралась практически месяц. Очень похоже, что кто-то придерживал ее до момента окончания командных соревнований фигуристов".

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

Какой допинг употребляла Камила Валиева

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсмену работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

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Персонал Валиевой рискует сесть в тюрьму / Фото: Reuters

Отметим, что скандал с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой может не ограничиться лишением россиян золота Олимпиады в Пекине и отстранением 15-летней спортсменки.

Окружение Валиевой, накачавшее ее допингом, могут усадить за решетку американцы по "закону Родченкова".