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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

"Думал, что я худший". Как Абраменко поборол свои комплексы и стал мультимедалистом

Сергей Шаховец
18 февраля, 16:52
Украинский фристайлист Александр Абраменко уже вписал свое имя в историю украинского спорта. Но перед тем, как взойти на пьедестал, спортсмену пришлось побороть свою неуверенность

Александр Абраменко / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Герой Олимпийских игр в Пекине Александр Абраменко завоевал для Украины серебряную медаль в лыжной акробатике. Александр не только спас Олимпиаду для нашей страны, но и стал единственным украинским спортсменом за время независимости, добывшим награды сразу на двух зимних Играх. Но для этого мультимедалисту пришлось победить свои комплексы.

"Занимаясь всю свою жизнь спортом, никогда не верил в себя. Всегда думал, что я в числе худших. В период своей спортивной карьеры я добился технического успеха, но не мог это принять умом.

Александр Абраменко / Фото: Reuters

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Не мог поверить, что могу быть сильнейшим. Итак, выхожу на старт и соперничаю не с соперником, а с собой. Поэтому моя медаль – это подтверждение того, что я победил себя. Мои сомнения, комплексы.

Я рад, что справился с собой. Убежден, что каждому нужно как в жизни, так и в спорте, верить в себя, идти к своей цели", – сказал Абраменко в интервью НОК Украины.

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

Ранее мы писали, сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022. 33-летнего спортсмена ждет вознаграждение от государства в размере 80 тысяч долларов.