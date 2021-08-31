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Дуэт украинских пловцов завоевал золото и бронзу в одном заплыве!

Сергей Шаховец
31 августа, 12:52
Ударно проплыли украинские пловцы на дистанции 50 метров. В активе наших спортсменов сразу две медали – золотая и бронзовая

Андрей Трусов завоевал золото на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В финальном заплыве на 50 метров вольным стилем (класс S7) приняли участие два паралимпийца из Украины. Оба наших спортсмена были претендентами на медаль высшей пробы.

Но на дистанции 50 метров не было равных нашему мультимедалисту Андрею Трусову, который лидировал в заплыве от флажка до флажка. Украинец показал время 27.43 и выиграл золотую медаль для Украины.

Евгений Богодайко отстал от Андрея на 0.56 сек, пропустив на второе место колумбийца Карлоса Запате. В активе нашего второго спортсмена бронзовая награда.

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Теперь на счету украинских паралимпийцев 60 медалей – 13 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых.

Следите за Медальным зачетом Паралимпиады-2020

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