Дубль плюс ассист: Роман Яремчук выдал невероятный матч в Бельгии

Украинский нападающий стал лучшим игроком матча Гент – Зюлте-Варегем в чемпионате Бельгии. Яремчук оформил дубль и записал на свой счет еще и результативную передачу

Украинский нападающий Роман Яремчук снова феерит в чемпионате Бельгии. Форвард Гента забил два гола и сделал результативную передачу в матче против Зюлте-Варегем, а его команда одержала разгромную победу со счетом 7:2.

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В текущем сезоне Яремчук провел за Гент 37 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает основного нападающего сборной Украины в 13 миллионов евро.

Напомним, что сегодня забитым мячом отличился еще один украинец. Ранее Руслан Малиновский своим голом прибил Ювентус. Роналду не поехал в Бергамо из-за травмы, и в его отсутствие героем поединка Аталанты против туринцев стал полузащитник сборной Украины.