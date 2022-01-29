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Друг Шевы станет новым наставником Миколенка

Александр Трикиша
29 января, 08:59
Английский Эвертон определился с новым главным тренером. В ближайшее время команду должен возглавить легендарный игрок Челси Фрэнк Лэмпард

Лэмпард возглавит Эвертон / Фото: Getty Images

В число претендентов также входили Витор Перейра и Дункан Фергюсон, который сейчас руководит командой в качестве исполняющего обязанности.

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Но в итоге руководство "ирисок" решило остановить свой выбор на Лэмпарде, пишет журналист Николо Скира.

Лучшие годы карьеры в качестве футболиста Лэмпард провел в Челси, где играл вместе с нашим Андреем Шевченко.

А вот тренерского опыта у него не так уж и много. В 2018-2019 годах он тренировал Дерби Каунты, выведя клуб в плей-офф Чемпионшипа, а с 2019 по 2021 год возглавлял Челси.

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Возможно дружба с Шевченко поспособствует тому, что англичанин больше будет доверять Виталию Миколенко. Пока украинец выпал из обоймы Эвертона.

Ранее мы писали, что Миколенко передал нефартовый номер Усику. Игрок Эвертона и чемпион мира по боксу устроили обмен подарками, у Миколенко теперь есть боксерская перчатка, а у Усика футболка ливерпульского клуба.