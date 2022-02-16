Драма на Олимпиаде: лесбиянка-конькобежка посвятила золото умершей от рака подруге

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Рекорд со слезами на глазах

35-летняя нидерландка Ирен Вюст – легенда конькобежного спорта. В Пекине-2022 она пробежала дистанцию 1500 м за 1.53,28, тем самым побила олимпийский рекорд и стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Также на ее счету – золото Турина-2006 (3000 м), Ванкувера-2010 (1500 м), Сочи-2014 (3000 м и командная гонка) и Пхенчхана-2018 (1500 м).

Реклама

Ирен – единоличная рекордсменка среди всех конькобежцев по количеству олимпийских медалей за карьеру (12), а также рекордсменка среди всех женщин на зимних Играх по количеству медалей в личных дисциплинах (10).

Ирен Вюст (в центре) выигрывала золотые индивидуальные медали на пяти Олимпиадах подряд. Это уникальное достижение. / Фото: Getty Images

А еще Ирен – открытая представительница ЛГБТ-сообщества. В 2009-м конькобежка заявила, что влюбилась в девушку и несколько месяцев была с ней в отношениях. В 2019-м она сделала предложение своей партнерше по сборной Летиции де Йонг и сейчас счастлива с ней в браке.

Реклама

Но не всегда в жизни Вюст все было безоблачно – комментируя победу на Олимпиаде-2022, Ирен не сдержала слез, вспомнив свою близкую подругу, также конькобежку, Паулин ван Дётеком, которая умерла 3 года назад от рака легких в возрасте 37 лет.

"Я грущу о ней каждый день, а в такие моменты – особенно. Обычно мы с ней созванивались по телефону и кричали от радости в трубку. Но сейчас это невозможно. Возможно, она там на небесах закатила вечеринку по этому поводу", – заявила со слезами на глазах Ирен.

"Буду любить Паулин вечно"

Ирен и Паулин были лучшими подругами, соседками, которые все и всегда делали вместе. Связывали ли их более близкие отношения – история умалчивает. После смерти Паулин остались ее муж и маленькая дочка. Вюст очень поддерживает девочку. Победив в 2019-м году на чемпионате мира (1500 м), практически сразу после похорон любимой подруги, Ирен посвятила ей свою победу, а золотую медаль вручила ее дочке Линн.

"Я буду любить Паулин вечно. Отдала медаль Линн. Надеюсь, она будет гордиться этим, когда немного подрастет", – расплакалась Ирен. Сейчас малышке 5 лет.

Ирен (слева) и Паулин были неразлучны. Фото: Instagram

Реклама

Девушки и парни чемпионки

Несмотря на то, что Ирен – очень общительная и открытая девушка, свою личную жизнь и ориентацию она обсуждать не любит. На многочисленные запросы относительно ориентации она отвечала:

"Я хочу говорить о конькобежном спорте. Почему вы мне задаете подобные вопросы? Если бы я встречалась с парнем, вы бы об этом даже не спросили. Если говорить об этом, люди будут воспринимать меня как рекордсменку Ирен или как Ирен, у которой есть девушка?", – объясняет свою позицию конькобежка.

35-летняя Вюст (справа) счастлива в браке с коллегой-конькобежкой де Йонг. Фото: Instagram

Тем не менее, известно, что "в перерывах" между романами с женщинами, Вюст встречалась и с мужчинами. В частности, в течение двух лет Ирен была в отношениях с бизнесменом по имени Бастиан Клап. В то время Ирен заявляла, что ориентация не имеет для нее значения:

"Мне просто нравится человек. Пол – не важен".

Олимпийские игры-2022 стали яркой точкой в невероятной карьере Вюст. Теперь 35-летняя конькобежка мечтает больше времени уделять семье и вместе с женой Летицией задумывается о детях.