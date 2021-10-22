21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Дошли до Зеленского: в Верховной Раде подняли вопрос по Усику

Александр Трикиша
22 октября, 14:49
Верховная рада поддержала запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно награждении боксера Александра Усика государственной наградой после победы над Энтони Джошуа

Усиа просят наградить государственной наградой / Фото: REUTERS

В конце сентября Александр Усик победил Энтони Джоуша и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBA. WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Читайте также: Усик купил себе супердорогую машину после победы над Джошуа

Реклама

Историческую победу предложили отметить государственной наградой. С подобной инициативой выступил депутат ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Запрос к Зеленскому о награждении поддержали 212 нардепов при необходимых 150 голосах. Направление запроса к президенту поддержали 233 нардепа при необходимых 226, пишет liga.net.

Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа / Фото: REUTERS

Реклама

Отметим, что в коллекции Усика уже есть две государственные награды – орден "За заслуги" III степени, который он получил в 2011 году за победу на чемпионате мира среди любителей.

Читайте также: Притула разнес патриотизм Усика: "Можно танцевать гопак и говорить на украинском, но…"

А также орден "За заслуги" ІІ степени за завоевание золотой медали на Олимпиаде-2012.

Реклама

В следующем году Усик должен провести реванш с Джошуа. Поединок состоится не позднее апреля. Ранее мы писали, что Джошуа бросил тренера Майка Тайсона и пошел в зал к фанату Усика.

Реклама