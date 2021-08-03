Дороже, младше и сильнее: анализ стартовых составов матча Генк – Шахтер

Манор Соломон готов к битве с Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Совсем скоро Шахтер проведет свой первый поединок в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Соперником донецкой команды станет бельгийский Генк. Напоминаем, что онлайн-трансляция матча Генк – Шахтер доступна у нас на сайте. Начало – в 21:00.
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Тем временем, стали известны стартовые составы, которые Роберто Де Дзерби и Йон ван ден Бром выставили на отчетный поединок.
|№
|Игрок
|Возраст
|Стоимость (млн. евро)
|26
|Мартен Вандервордт
|19
|4
|23
|Даниэль Муньос
|25
|10
|3
|Муджаид Садик
|21
|1,7
|33
|Джон Лукуми
|23
|11
|5
|Херард Артеага
|22
|5
|11
|Майк Трезор
|22
|2,8
|8
|Брайан Хейнен
|24
|9
|17
|Патрик Грошовски
|29
|5
|10
|Тео Бонгонда
|25
|11
|18
|Пол Онуачу
|27
|20
|7
|Ито Дзюня
|28
|8
|№
|Игрок
|Возраст
|Стоимость (млн. евро)
|81
|Анатолий Трубин
|20
|8
|2
|Додо
|22
|20
|3
|Витао
|21
|3
|5
|Марлон
|25
|6,5
|22
|Николай Матвиенко
|25
|11
|7
|Майкон
|24
|7
|8
|Маркос Антонио
|21
|8
|14
|Тете
|21
|20
|19
|Манор Соломон
|22
|20
|38
|Педриньо
|23
|15
|23
|Лассина Траоре
|20
|6,5
Отметим, что состав Шахтера оценивается почти на 40 миллионов дороже. Согласно Transfermarkt, стартовая одиннадцатка Де Дзерби стоит 125 миллионов евро, тогда как основа Генка – 87,5 млн.
К слову, звание самого дорогого игрока матча делят между собой четверо игроков. По 20 миллионов евровалюты ресурс оценил форварда бельгийцев Пола Онуачу, а также трио из Шахтера в лице Додо, Манора Соломона и Тете.
Также стоит отметить, что основа дончан почти на два года младше своих оппонентов из Генка. Средний возраст игроков Шахтера 22,1 год, тогда как у Генка – 24 года.
По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Шахтер. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби составляет 2.25. На ничью выставлен коэффициент 3.55, на победу гостей – 3.20. Более того, букмекеры верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 1.37.
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