Дорофеева, Руслана и Go_A исполнили хит "Ой, у лузі червона калина" на стадионе (видео)

Катерина Павленко, Руслана и Надя Дорофеева поддержали украинцев в Румынии

Динамо продолжает серию благотворительных матчей в Европе. Киевляне проводят поединки против европейских клубов из разных стран и собирают средства для помощи украинцам, которые пострадали из-за войны с Россией.

Первые два поединка "бело-синие" выиграли с одинаковым счетом – 3:1. Команда Луческу оказывалась сильнее польской Легии и турецкого Галатасарая. Сегодня же киевлянам противостоял гегемон румынского футбола ЧФР Клуж.

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Команда выиграла последние четыре чемпионата и нынче идет лидером в турнирной таблице. Кроме того, поединок в Клуж-Напоке рассматривался как часть подготовки динамовцев к игре за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022.

Луческу с первых минут выпустил многих сборников, в основу не попали лишь Буяльский и Попов. Также на скамейке остался и Артем Довбик, который приехал из Днепра-1 поддерживать форму.

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Поединок не изобиловал множеством моментов, а счет так и не был открыт. Это первая осечка Динамо в ходе благотворительного тура, однако в таких играх результат явно отходит на второй план.

На трибунах было немало украинцев, которые активно поддерживали киевлян сине-желтыми флагами. Также перед фанатами выступили звезды нашего шоу-бизнеса – Go_A, Руслана, The Hardkiss и DOROFEEVA. Фишкой выступления стало исполнение всеми певицами знаменитого гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

Следующий благотворительный поединок с участием Динамо пройдет 26 апреля в Дортмунде. Соперником киевской команды станет именитая Боруссия.