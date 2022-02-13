Допингистку из России не выгнали с Олимпиады – будет и дальше брать медали

Сегодня рассмотрят дело Камилы Валиевой / Фото: REUTERS

Валиева уже помогла России завоевать золотую медаль в командном соревновании на Олимпиаде-2022, а теперь может взять золото еще и в одиночном турнире, где она является главной фавориткой.

Но есть один нюанс – россиянка сдала положительный тест на допинг и должна быть отстранена от участия в Играх.

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Впрочем, вероятность такого сценария еще существует – Спортивный арбитражный суд сегодня рассмотрит дело Валиевой, а решение станет известно в ближайшие дни.

Валиевой прогнозируют дисквалификацию до двух лет / Фото: Reuters

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Личный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стартует 15 февраля. Украину в соревнованиях представит Анастасия Шаботова.

Ранее мы писали, что окружение Валиевой, накачавшее ее допингом, могут усадить за решетку американцы по "закону Родченкова".