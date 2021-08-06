Допинг в сборной Бразилии, хлопнувшей Россию на Олимпиаде: пересмотрят ли результат

Новый допинг-скандал на Играх в Токио – погорела волейболистка Алвес Кайшета из сборной Бразилии. Но проигравшей южноамериканкам России это ничего не даст

Бразильянка Тандара Алвес Кайшета / Фото: Getty Images

Как стало известно после победы женской сборной Бразилии над ОКР со счетом 3:1 в 1/4 финала волейбольного турнира, диагональная нападающая бразильянок Тандара Алвес Кайшета сдала положительной допинг-тест.

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Пробу взяли еще 7 июля, у нее на родине, и только сейчас появился ее результат.

В поединке с россиянками Кайшета набрала 6 очков.

Однако из-за допинга у бразильянки пересмотра результата четвертьфинального поединка в пользу ОКР не будет.

"Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды", – сообщает ТАСС

Текущее наказание бразильской сборной ограничится тем, что погоревшая на допинге волейболистка не сможет сыграть в оставшихся матчах олимпийского турнира. Кайшета уже покинула Токио.

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Отметим, что первый финалист женского волейбольного турнира Игр-2020 уже определился. Им стала сборная США, обыгравшая Сербию 3:0. Во втором полуфинале Бразилия 6 августа встречается с Южной Кореей.