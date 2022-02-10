Допинг России на Олимпиаде: реакция США

Американский журналист: девочку накачали / Фото: Коллаж: Сегодня

США не оставили без реакции допинговый скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, допинг-проба россиянки Камилы Валиевой, сданная перед Играми, дала положительный результат.

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Тем не менее России могут оставить золото в командном турнире фигуристов.

"Для спортсменов всего мира очень важно, чтобы ценности олимпийского движения выстояли, а одна из самых важных ценностей – это чистота спорта. Все спортсмены сегодня огорчены, так как, возможно, эту рану снова вскрыли", – заявила глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс в комментарии Yahoo Sports.

Допинг обнаружили у 15-летней Камилы Валиевой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Жестче на этом же ресурсе высказался американский журналист Дэн Ветзель.

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"Эта Олимпиада и так уже кишела заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, так что будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали".

"МОК официально запретил России выступать на Играх-2022 из-за государственного допингового режима, который облапошил десятки спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи-2014".

"Но при этом МОК превратил это отстранение в насмешку, разрешив российским спортсменам выступать под флагом РОК. Это те же люди, те же цвета и, возможно, тот же настрой победить любой ценой".

"Даже если эту 15-летнюю девочку Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лед с ее партнерами по команде без тонны подозрений?" – задается вопросом американский журналист Дэн Ветзель.

У России могут отобрать командное золото / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Отметим, что еще два года назад тогдашняя российская фигуристка Анастасия Шаботова говорила, что в ее сборной принимают запрещенные стимуляторы. И после этого была вынуждена сменить страну, переехав в Украину.

Россия может выйти сухой из воды после скандала / Фото: Коллаж: Сегодня