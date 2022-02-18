17 февраля 19:45
Барселона 1
Наполи 1
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Допинг попал к украинке из китайского мяса: сенсационное признание

Павел Василенко
18 февраля, 10:48
Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич заявил, что будет бороться за погоревшую на анаболиках Лидию Гунько

Гунько погорела на допинге в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая в истории украинская бобслеиистка на Олимпиадах Лидия Гунько, погоревшая на допинге в Пекине, стала жертвой китайского мяса.

Об этом заявил президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, которого цитирует Суспільне.

Реклама

Лидия Гунько / Фото: НОК Украины

"Все было нормально, и мы даже не сомневались, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет смысла".

"На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы все это прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, потому что не употребляем".

"Откуда это взялось? Это вещество такое же, какое в нашей же олимпийской деревне 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями".

Лидия Гунько и ее боб / Фото: Коллаж: Сегодня

"Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота".

"Конечно, мы будем сражаться. В таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виновен. Это очень дорого стоит, но мы будем сражаться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", – сказал Михаил Гераскевич.

Лидия Гунько – первая бобслеистка из Украины на Олимпийских играх / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, в пробе Лидии Гунько были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов.

Лидия Гунько / Фото: Instagram

Гунько была проинформирована о положительном результате теста и отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК.

Реклама

Днем ранее стало известно о положительной пробе у украинской лыжницы Валентины Каминской. В ее пробе нашли сразу три запрещенных препарата.