Допинг попал к украинке из китайского мяса: сенсационное признание

Гунько погорела на допинге в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая в истории украинская бобслеиистка на Олимпиадах Лидия Гунько, погоревшая на допинге в Пекине, стала жертвой китайского мяса.

Об этом заявил президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, которого цитирует Суспільне.

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Лидия Гунько / Фото: НОК Украины

"Все было нормально, и мы даже не сомневались, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет смысла".

"На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы все это прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, потому что не употребляем".

"Откуда это взялось? Это вещество такое же, какое в нашей же олимпийской деревне 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями".

Лидия Гунько и ее боб / Фото: Коллаж: Сегодня

"Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота".

"Конечно, мы будем сражаться. В таких ситуациях спортсмен наиболее бесправен. Надо доказывать, что ты не виновен. Это очень дорого стоит, но мы будем сражаться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти", – сказал Михаил Гераскевич.

Лидия Гунько – первая бобслеистка из Украины на Олимпийских играх / Фото: Getty Images

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Напомним, в пробе Лидии Гунько были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов.

Лидия Гунько / Фото: Instagram

Гунько была проинформирована о положительном результате теста и отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК.

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Днем ранее стало известно о положительной пробе у украинской лыжницы Валентины Каминской. В ее пробе нашли сразу три запрещенных препарата.