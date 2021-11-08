Добро пожаловать, Мистер! Шевченко обживается на базе Дженоа

Шевченко прибыл на тренировочную базу Дженоа / Фото: genoacfc.it

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко скоро начнет свою работу на посту наставника Дженоа. Буквально вчера итальянский клуб объявил о подписании контракта с 45-летним специалистом до лета 2024 года.

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А уже сегодня, 8 ноября, Шева прибыл на тренировочную базу Дженоа. Фотографии с момента прибытия украинского тренера на Виллу Ростан, где находится штаб-квартира и тренировочная база клуба, были опубликованы на официальной странице Дженоа в Twitter.

"Добро пожаловать на Виллу Ростан, мистер!", – написали в приветствии "грифоны".

Судя по фотографиям Андрей Николаевич пребывает в отличном настроении и готов к новому вызову в своей тренерской карьере.

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Первая тренировка Дженоа под руководством Шевченко пройдет 9 ноября. А свой первый поединок во главе "грифонов" Шева проведет 21 ноября против команды Жозе Моуринью, своего экс-наставника в Челси.

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Сейчас клуб нашего знаменитого земляка находится в "зоне вылета". После 12-ти сыгранных матчей Дженоа занимает 18-е место, имея в своем активе 9 баллов. Задача Андрея Шевченко на сезон не из легких – спасти команду от вылета.

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