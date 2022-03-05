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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

До слез: украинские инвалиды записали трогательное обращение из Пекина (видео)

Анатолий Дерека
5 марта, 08:42
Сборная Украины будет защищать честь нашей страны на Паралимпиаде-2022, пока в Украине продолжаются бои против агрессора

Украинские паралимпийцы таки нашли способ принять участие в пекинских Играх / Фото: Getty Images

Вчера в Пекине стартовали Паралимпийские Игры-2022. Пройдут они с 4 по 13 марта и без участия России, которую отстранили от соревнований из военного вторжения в Украину.

Всего в столицу Китая съехались 49 национальных сборных. Участие нашей команды было под вопросом, однако Украина все же смогла отправить делегацию из 29 человек – двадцати спортсменов и девяти гайдов.

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Наша делегация приняла участие в церемонии открытия, а также провела акцию в поддержку мира в Украине. "Стоп войне!" и "Мир для Украины" – именно такие лозунги были на плакатах наших паралимпийцев. Игроки не могли сдержать слез...

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Отметим, что из 20-ти спортсменов, отправившихся в Китай, 13 имеют проблемы опорно-двигательного аппарата и семь – с нарушением зрения.