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5 марта 00:00
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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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"Для Родригеса ночная жизнь очень важна". Как Хацкевич терпел скандалиста из Динамо

Сергей Шаховец
22 февраля, 10:13
Одиозный вингер Жерсон Родригес создавал проблемы во всех клубах, где выступал. Но есть у скандалиста черта, которая подкупила Александра Хацкевича

Хацкевич был доволен игрой Родригеса / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению экс-наставника киевского Динамо Александра Хацкевича, несмотря на проблемы с дисциплиной, звездный люксембуржец отдавал все силы в матчах.

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"Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригес, Мбокани, Женя Хачериди, Денис Гармаш. Они могут быть проблемными в том плане, что хотят больше паузу взять в тренировках, сфилонить. Но, выходя на игры, они отдаются полностью.

У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеса ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали то, что было нужно на футбольном поле, и давали результат", – сказал Хацкевич в интервью SportUA LIVE.

Динамо – Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что у скандального вингера не заладилось и в французском Труа, где он выступает в аренде. В зимнее трансферное окно французский клуб собирался вернуть неисправимого гуляку назад в Динамо. Но в конце концов решили, что Родригес отыграет за Труа до конца сезона.

Жерсон Родригес не прижился в Труа / Фото: Коллаж: Сегодня

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В текущем сезоне Родригес провел три матча еще в составе Динамо и 12 уже за Труа, в которых забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В февраля этого года люксембуржец на поле еще не появлялся.

Жерсон Родригес / Фото: Reuters

А тем временем девушка скандальной звезды Динамо Жерсона Родригеса с размахом развлеклась в киевских ресторанах. За ночь она успела побывать в двух заведениях, где оставила в сумме 167 370 гривен.

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Ольга Янчук хорошо отдохнула в ресторане / Фото: Instagram